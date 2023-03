Milan | Tonali | “Leao ragazzo particolare Dobbiamo incitarlo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : Sandro #Tonali, centrocampista del #Milan, ha rilasciato una lunga intervista a #DAZN: le sue dichiarazioni. - log_lady7 : RT @FraNasato: Tonali a Dazn: 'De Ketelaere è un grande giocatore, di una qualità assoluta, sappiamo che ha qualità incredibili, deve trova… - ACMilanFan24 : RT @theMilanZone_: ??#Tonali a @DAZN_IT: 'Il primo anno è stato difficilissimo, dividere il #Milan da giocatore e da tifoso è veramente comp… - _BeatriceSarti : La nostalgia per le squadre che lo hanno cresciuto Gli occhi lucidi per il suo #Milan. L’onestà nel raccontare ogn… - MilanPress_it : Le parole di #Tonali sulla sua esperienza al #Milan, dall'arrivo ad oggi??????? -

Tonali a DAZN: "Pioli mi ha aiutato tanto, Leao è il più forte. CDK Sta passando quello che ho... Milan News

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervita a Dazn: "De Ketelaere È la stessa cosa che è successa a me. Lui è stato pagato tanto, è stato preso per risolvere le partite e sta ...È un grande giocatore che deve ritrovare sicurezza, noi dobbiamo aiutarlo. Deve andare bene una partita e poi vedremo il vero De Ketelaere". Così il centrocampista del Milan Sandro Tonali in ...