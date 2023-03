Milan | Tonali | “De Ketelaere? Sta vivendo la mia stessa situazione”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Sandro, ha parlato ai microfoni di DAZN, in una lunga intervista con l'ex centrocampista del, Ambrosini anche di De

Sandroa cuore aperto. De Ketelaere, Leao, Ibra, l'arrivo al, l'aiuto di Pioli e una letterina a Santa Lucia. "Le chiedo la finale di Champions. Chiaramente per vincerla". CDK e Leao Il ...Ilnelle ultime partite batte molto spesso a rientrare, con un mancino (Bennacer) da destra e un destro () da sinistra, e porta quasi sempre sei uomini in area. Theo resta al limite, dove ...Tanti possibili addii nella rosa di Pioli e un nome che torna di moda: Skhiri del ColoniaIlpotrebbe rivoluzionare il centrocampo la prossima stagione.e Bennacer sono due punti fermi ...

In merito a cosa significa giocare e allenarsi con Zlatan Ibrahimovic, Sandro Tonali ha raccontato nell'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN: "Voglio giocare contro di lui in allenamento, ti ...L’arrivo al Milan è stato intenso e faticoso. Tonali commenta così i suoi primi momenti in rossonero: “Nell’estate 2020 avevo parlato tanto con mia mamma, la mia ragazza e il mio procuratore, sognavo ...