Milan, senti Tonali: "Da tifoso è difficile" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sandro Tonali ormai è un'autentica certezza per il Milan di Stefano Pioli. Il centrocampista si è raccontato ai microfoni di Dazn parlando del momento di forma della squadra e dell'adattamento ancora farraginoso di De Ketelaere. Milan, le parole di Tonali "Ho iniziato da attaccante, poi con il passare del tempo sono arretrato e sono diventato centrocampista. Il paragone con Pirlo? Me lo dicevano soprattutto quando ero a Brescia, era diventato un po' pesante. La prima maglia da calcio che mi hanno regalato è stata quella di Lampard del Chelsea. Poi ne sono arrivate tante del Milan. Il mio essere Milanista nasce da mio padre il mio tifo per il Milan. Seguiva sempre il Milan, andava anche in trasferta, era tifosissimo, era uno della curva.

