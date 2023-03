Milan-Napoli, San Siro verso il sold-out: record in vista? (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla dei biglietti di Milan-Napoli e del possibile record d'incasso a San Siro Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla dei biglietti die del possibiled'incasso a San

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - DiMarzio : #Milan, #Pioli pensa a un ritorno alla difesa a 4 contro il #Napoli: la probabile formazione - marifcinter : Futuro #DeZerbi, le quote degli analisti #SNAI #Tottenham 3.50 #Inter 7.50 #Roma 7.50 #Chelsea 10.00 #Juventus 10… - varrialeparody : RT @WalteRealEstate: Sotto i vari post i tifosi non colorati parlano di #Inter fallita e che trucca i bilanci, #Milan comprata da un fondo… - massidanu : @GiuseLatorraca2 Napoli Milan 1 a 3 Juventus Verona 4 a 0 Vediamo lunedì???? -