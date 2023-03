Milan-Napoli: due biglietti omaggio per i tifosi! (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Milan per la sfida con il Napoli di Champions League, metterà in palio con un concorso 2 biglietti nell’esclusivo club 1899. Il Milan si prepara a ripartire dopo la pausa per le Nazionali, con un calendario fitto di appuntamenti importanti che vedono i rossoneri impegnati nella corsa per il quarto posto in campionato e nella doppia sfida con il Napoli nei quarti di finale della UEFA Champions League. In particolare, il match di andata contro i partenopei si giocherà a San Siro e il club rossonero ha deciso di mettere in palio due biglietti omaggio per i propri sostenitori, con l’opportunità di assistere all’evento nell’esclusivo Club 1899, con i migliori posti allo stadio, l’accesso alle lounge hospitality e il servizio di ristorazione incluso. Il concorso sarà ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilper la sfida con ildi Champions League, metterà in palio con un concorso 2nell’esclusivo club 1899. Ilsi prepara a ripartire dopo la pausa per le Nazionali, con un calendario fitto di appuntamenti importanti che vedono i rossoneri impegnati nella corsa per il quarto posto in campionato e nella doppia sfida con ilnei quarti di finale della UEFA Champions League. In particolare, il match di andata contro i partenopei si giocherà a San Siro e il club rossonero ha deciso di mettere in palio dueper i propri sostenitori, con l’opportunità di assistere all’evento nell’esclusivo Club 1899, con i migliori posti allo stadio, l’accesso alle lounge hospitality e il servizio di ristorazione incluso. Il concorso sarà ...

