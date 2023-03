Milan-Leao, la Gazzetta: “A breve il nuovo vertice, dentro o fuori in 15 giorni” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un nuovo capitolo per la trattativa del rinnovo contrattuale di Rafa Leao con il Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, le due parti torneranno presto ad incontrarsi “nei prossimi dieci, quindici giorni al massimo”, fa sapere il quotidiano. La società resta decisa e non ha cambiato idea: è pronta ad offrire la proposta più ricca mai fatta e la fiducia aumenta. Anche il giocatore, legato al club rossonero, sembra deciso a rimanere, ma bisogna trovare un’intesa con un entourage che comprende l’agente, la famiglia e i consiglieri. E qualcuno, secondo la Gazzetta, ritiene ancora più conveniente cercare fortuna da altre parti. Al momento non sono arrivate offerte concrete, il Milan non vuole aspettare l’estate e l’incontro dei prossimi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Uncapitolo per la trattativa del rinnovo contrattuale di Rafacon il. Secondo quanto riporta ladello Sport, le due parti torneranno presto ad incontrarsi “nei prossimi dieci, quindicial massimo”, fa sapere il quotidiano. La società resta decisa e non ha cambiato idea: è pronta ad offrire la proposta più ricca mai fatta e la fiducia aumenta. Anche il giocatore, legato al club rossonero, sembra deciso a rimanere, ma bisogna trovare un’intesa con un entourage che comprende l’agente, la famiglia e i consiglieri. E qualcuno, secondo la, ritiene ancora più conveniente cercare fortuna da altre parti. Al momento non sono arrivate offerte concrete, ilnon vuole aspettare l’estate e l’incontro dei prossimi ...

