Milan | incontro in corso per il rinnovo di Giroud | le ultime

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, incontro in corso con gli agenti di #Giroud - AntoVitiello : #Sala dopo l'incontro con i vertici del club rossonero: 'Il #Milan conferma la volontà di procedere su La Maura. In… - AntoVitiello : ?? Gerry #Cardinale dopo l'incontro al palazzo della Regione Lombardia: 'Un buon meeting, stiamo lavorando', le par… - MilanPress_it : Incontro in corso a Casa Milan. I dettagli ?????? #giroud #milanpress - Gazzetta_it : Milan, incontro con l'agente di Giroud: si tratta per il rinnovo #calciomercato -

Commenta per primo Lavori in corso in casa, dove tra le priorità di mercato c'è quella di tenere Olivier Giroud anche per la prossima stagione. Il contratto dell'attaccante francese scade a giugno prossimo, in queste ore gli agenti del ...Solo l'ultimotra il fischietto di Rimini ed il club meneghino sorride a Calabria e soci: il 18 febbraio il gol di Junior Messias al Monza bastò alper ottenere i 3 punti. Il ...A differenza del club di Lotito, il Napoli avrà il vantaggio di giocare unin più tra le mura amiche. In mezzo ci saranno le sfide alin Champions League , ma quella è un'altra storia. ...

Sky: “Milan, incontro in corso con l’agente di Giroud. Le novità sulla trattativa” SOS Fanta

Prosegue la trattativa tra il Milan e Olivier Giroud per il rinnovo di contratto dell’attaccante francese. Segnala Sky Sport che questo pomeriggio l’agente del giocatore è arrivato preso casa Milan ...Il Milan vuole blindare Olivier Giroud e sembra essere ad un buon punto nella trattativa per rinnovare il contratto dell'attaccante rossonero. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe in corso ...