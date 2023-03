Milan, il report dell’allenamento odierno: al lavoro sotto gli occhi di Furlani (Di mercoledì 29 marzo 2023) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il report dell'allenamento svolto oggi dai ragazzi di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 marzo 2023) Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha pubblicato ildell'allenamento svolto oggi dai ragazzi di Stefano Pioli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : Allenamento #Milan in vista del match con il #Napoli ?? Ecco il report ?? - Tutfantacalcio : ? #MILAN: il report dell'allenamento, con le ultime su #Ibrahimovic #fantacalcio #infortunati #seriea - sergioverolebo1 : RT @Spazio_Napoli: Report allenamento Napoli, importanti novità su Raspadori in vista del Milan - Spazio_Napoli : Report allenamento Napoli, importanti novità su Raspadori in vista del Milan - napolipiucom : Napoli verso il Milan: il report dell'allenamento, il punto su Raspadori #CalcioNapoli #napoli #Raspadori… -