Milan, Ibrahimovic infinito: altro anno in rossonero? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Milan e Ibrahimovic ancora insieme? Come riporta Tuttomercatoweb, lo svedese potrebbe rinnovare per un altro anno in rossonero Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 marzo 2023)ancora insieme? Come riporta Tuttomercatoweb, lo svedese potrebbe rinnovare per unin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : TMW - Il Milan e Ibrahimovic, non è finita: proposto il rinnovo per un'altra stagione - lucabianchin7 : Notizie confortanti dal mattino per Zlatan #Ibrahimovic: il suo infortunio in nazionale non dovrebbe essere nulla di serio. #Milan - AntoVitiello : #Thiaw dal ritiro della Germania: '#Milan? Ogni volta che entro nello spogliatoio e vedo la mia maglia con il mio n… - CalcioPillole : #Milan e #Ibrahimovic ancora insieme: idea #rinnovo annuale. - ForzaMI67931706 : RT @CalcioWeb: Zlatan #Ibrahimovic verso l'addio al #Milan: lo svedese non ha intenzione di ritirarsi, pronta una nuova esperienza in #Seri… -