Milan, gli ultimi gol in rossonero di Kakà: il ricordo di ‘acmilan.com’ (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Milan ricorda gli ultimi gol con la maglia rossonera di Ricardo Kakà: il 3-0 contro il Chievo in campionato Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilricorda gligol con la maglia rossonera di Ricardo: il 3-0 contro il Chievo in campionato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Gli oppositori allo stadio #Milan nell’area #LaMaura sono arrivati a denunciare all’Unione Europea un progetto nemm… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, incontro in corso con gli agenti di #Giroud - DavidBasco86 : @elliott_il @Zoroback_023 non ci credo che non trova una squadra (se poi gli si deve dare 1M per sfancularlo pazien… - Sas_PesTeam : @Vicidominus Gli ultimi anni che c'era lui c'era il Napoli e non Inter e Milan, Napoli che spesso gli è andato sopr… -