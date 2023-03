Milan, due biglietti in palio per la sfida di Champions col Napoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Milan è pronto a ripartire dopo la pausa per le Nazionali. Quello a cui andranno incontro i rossoneri sarà un aprile ricco di appuntamenti tra la corsa per il quarto posto in campionato e la doppia sfida con il Napoli valida per i quarti di finale della UEFA Champions League. Proprio i partenopei saranno L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilè pronto a ripartire dopo la pausa per le Nazionali. Quello a cui andranno incontro i rossoneri sarà un aprile ricco di appuntamenti tra la corsa per il quarto posto in campionato e la doppiacon ilvalida per i quarti di finale della UEFALeague. Proprio i partenopei saranno L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

