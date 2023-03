Migranti, sindaci di Lampedusa e Crotone a Sky TG24: “Negli hotspot non c’è più posto” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Continuano gli sbarchi di Migranti sulle coste italiane: i dati del Viminale parlano di 27mila nuovi arrivi dal 1°gennaio a oggi. Ieri, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, in Consiglio dei ministri, ha lanciato un nuovo allarme: se non si troverà una soluzione nei Paesi di partenza, come la Tunisia, il numero totale di sbarchi potrebbe arrivare a 300mila entro fine anno (LO SPECIALE Migranti). Uno dei luoghi che si trova a fronteggiare ogni giorno l’emergenza è, da decenni a questa parte, Lampedusa. Ieri, l’hotspot della località siciliana ospitava oltre 1500 persone, molti sopravvissuti a naufragi in cui hanno visto morire amici e familiari. “La nostra struttura può ospitare 390 persone. Abbiamo l’esigenza di trasferire i Migranti il prima possibile in strutture più idonee. ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 marzo 2023) Continuano gli sbarchi disulle coste italiane: i dati del Viminale parlano di 27mila nuovi arrivi dal 1°gennaio a oggi. Ieri, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, in Consiglio dei ministri, ha lanciato un nuovo allarme: se non si troverà una soluzione nei Paesi di partenza, come la Tunisia, il numero totale di sbarchi potrebbe arrivare a 300mila entro fine anno (LO SPECIALE). Uno dei luoghi che si trova a fronteggiare ogni giorno l’emergenza è, da decenni a questa parte,. Ieri, l’della località siciliana ospitava oltre 1500 persone, molti sopravvissuti a naufragi in cui hanno visto morire amici e familiari. “La nostra struttura può ospitare 390 persone. Abbiamo l’esigenza di trasferire iil prima possibile in strutture più idonee. ...

