Miami Open, Sinner unico italiano nel torneo: Sonego fuori agli ottavi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lorenzo Sonego si ferma agli ottavi del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese n.59 al mondo è stato battuto 3-6 6-3 6-2 sul cemento Usa dal 24enne argentino Francisco Cerundolo, n.31 della classifica Atp e n.25 del seeding. Stasera l'azzurro Jannik Sinner cercherà un posto in semifinale a Miami sfidando il finlandese Emil Ruusuvuori. (Ansa) (foto@Fitp-Facebook)

