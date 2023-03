Miami: Alcaraz annienta Paul, Tsitsipas perde da Khachanov (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il sogno di Carlos Alcaraz di realizzare l'accoppiata Indian Wells - Miami e di confermarsi numero 1 del mondo è più vivo che mai. Lo spagnolo si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il sogno di Carlosdi realizzare l'accoppiata Indian Wells -e di confermarsi numero 1 del mondo è più vivo che mai. Lo spagnolo si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - TennGrand : Alcaraz, Sinner, Fritz all roll into Miami Open quarterfinals - zazoomblog : Masters 1000 Miami 2023: Alcaraz sul velluto Khachanov fa fuori Tsitsipas - #Masters #Miami #2023: #Alcaraz - andre_aletto : Finale a Miami: Sinner-Sonegoat L’altra finale meno probabile è: Alcaraz (Sinner)- Medvedev ???????????? - Sport_Fair : Gli ultimi risultati a #MiamiOpen: eliminato #Tsitsipas, ok Alcaraz e l'avversario di #Sinner ai quarti di finale -