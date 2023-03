“Mia madre mi ha detto una cosa su Antonella”. Edoardo Donnamaria non lo nasconde (Di mercoledì 29 marzo 2023) All’interno della casa del GF Vip 7 abbiamo visto nascere diverse coppie, ma sicuramente quella di cui si è più discusso durante il corso del programma è stata quella formata da Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. I due, ormai usciti fuori dal reality, in questi ultimi giorni hanno rilasciato diverse dichiarazioni su quanto sta accadendo tra di loro fuori dalla casa e su cosa è avvenuto durante le presentazioni alle rispettive famiglie. I due hanno rilasciato in particolare un’intervista al giornale Chi, durante la quale Edoardo Donnamaria ha dichiarato che da quando anche Antonella è uscita fuori dalla casa è come se entrambi fossero ripartiti da zero. Edoardo afferma: “Io non ho la sensazione di stare con lei da cinque mesi, è come se ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) All’interno della casa del GF Vip 7 abbiamo visto nascere diverse coppie, ma sicuramente quella di cui si è più discusso durante il corso del programma è stata quella formata daedFiordelisi. I due, ormai usciti fuori dal reality, in questi ultimi giorni hanno rilasciato diverse dichiarazioni su quanto sta accadendo tra di loro fuori dalla casa e suè avvenuto durante le presentazioni alle rispettive famiglie. I due hanno rilasciato in particolare un’intervista al giornale Chi, durante la qualeha dichiarato che da quando ancheè uscita fuori dalla casa è come se entrambi fossero ripartiti da zero.afferma: “Io non ho la sensazione di stare con lei da cinque mesi, è come se ...

