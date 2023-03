“Mia” e l’importanza di parlare di revenge porn anche al cinema (Di mercoledì 29 marzo 2023) Life&People.it Presentato in anteprima mondiale al Bif&st 2023 e disponibile in tutte le sale a partire dal 6 aprile, Mia, è il nuovo film di Ivano De Matteo che spiega attraverso il grande schermo cos’è il revenge porn. Il regista romano di lavori come “Gli equilibristi” e “La vita possibile” torna a parlare di famiglia, ma questa volta lo fa utilizzando la quotidianità per veicolare un messaggio urgentemente attuale. Assieme alla sua compagna, la sceneggiatrice Valentina Ferlan, infatti, De Matteo decide di dipingere una ordinaria famiglia che viene stravolta da un dramma purtroppo sempre più frequente, quello che l’Accademia della Crusca ha definito “pornovendetta”. La trama del film vede Sergio, autista d’ambulanza interpretato da un brillante Edoardo Leo, e l’affidabile e amorevole moglie Valeria ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 29 marzo 2023) Life&People.it Presentato in anteprima mondiale al Bif&st 2023 e disponibile in tutte le sale a partire dal 6 aprile, Mia, è il nuovo film di Ivano De Matteo che spiega attraverso il grande schermo cos’è il. Il regista romano di lavori come “Gli equilibristi” e “La vita possibile” torna adi famiglia, ma questa volta lo fa utilizzando la quotidianità per veicolare un messaggio urgentemente attuale. Assieme alla sua compagna, la sceneggiatrice Valentina Ferlan, infatti, De Matteo decide di dipingere una ordinaria famiglia che viene stravolta da un dramma purtroppo sempre più frequente, quello che l’Accademia della Crusca ha definito “ovendetta”. La trama del film vede Sergio, autista d’ambulanza interpretato da un brillante Edoardo Leo, e l’affidabile e amorevole moglie Valeria ...

