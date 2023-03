“Mi ha caga*o addosso” Michelle Hunziker | la strana disavventura con lei in strada

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 marzo 2023), la sgradevole. La conduttrice svizzera sta vivendo un periodo molto importante insieme all’ex marito Eros Ramazzotti che presto diventeranno nonni per la prima volta. Ma nell’attesa non mancano di certo i racconti della vita quotidiana, incluse quelle piccole disavventure che non possono che essere raccontate ai fan. La sgradevoledi, il racconto ai fan. Di recente la conduttrice svizzera e mamma di Aurora è stata al centro del gossip in seguito alle dichiarazioni rilasciate in merito al rapporto con il suo ex marito, Eros Ramazzotti. La confessione non sarebbe scappata al pubblico di “Che Tempo Che Fa” di Pio e Amedeo nel corso della puntata Felicissima Sera – All Inclusive. Leggi anche: “Scusatemi”. ...