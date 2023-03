Meteo mercoledì | ancora gelo | ma tanto sole sul litorale Tutti i dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Risveglio freddo per buona parte d’Italia, gelido sulle Alpi con minime fino a -20°C in quota ma non solo, forti gelate con punte fino a -5°C si sono avute purtroppo anche in pianura in particolare in Piemonte. Per evitare danni rilevanti alle colture si usa il sistema di spruzzare acqua sui germogli e far si che vengano avvolti da una crosta di ghiaccio, in questo modo la temperature si mantiene poco sotto lo zero senza precipitare e la gemma non brucia. Sono gli strascichi del fronte di aria artica che ha portato temporali, grandine e neve in Appennino nel corso di lunedì e della scorsa notte. Ma ora la situazione sta per cambiare di nuovo. Dall’Atlantico si farà gradualmente avanti una profonda depressione che richiamerà sull’Italia correnti decisamente più miti ma anche umide. Alle basse latitudini queste correnti favoriranno la ...