Messico | strage di migranti in un rogo | il video mostra gli agenti fuggire senza liberarli

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo lo scoppio di unnella struttura di accoglienza perdell’Istituto nazionale delle migrazioni di Ciudad Juarez, in, almeno duese ne sono andati lasciando le uscite bloccate, facendo così morire 39 persone. A inchiodare i duedi sorveglianza dell’Istituto è stato undelle telecamere di sorveglianza, che in poche ore ha fatto il giro del. Nelsi vedono almeno dueandarseneliberare i, che implorano aiuto. Questo comportamento ha lasciato morire 39, e 29 persone sono rimaste gravemente ustionate. Es criminal. Así dejaron encerrados a los migrantes en la Estación de Ciudad Juárez, Chihuahua. ...

