Messico, incendio nel centro per migranti: 39 morti (Di mercoledì 29 marzo 2023) È di 39 morti e 29 feriti il bilancio dell'incendio divampato lunedì intorno alle 22 – ore locali – in un centro per migranti di Ciudad Juárez, città messicana al first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Almeno 39 persone sono morte ieri sera nell'incendio di un centro dell'Istituto nazionale per la migrazione a Ciuda… - SkyTG24 : Messico, fiamme in un centro migranti: almeno 37 morti - Gianl1974 : Un incendio è scoppiato in un centro di detenzione per migranti al confine tra Stati Uniti e Messico. Decine di per… - ravel80262268 : Messico, Juarez, i migranti hanno dato fuoco a un centro di detenzione temporanea dopo aver appreso che sarebbero s… - natascia725 : RT @Agenzia_Ansa: Almeno 39 persone sono morte ieri sera nell'incendio di un centro dell'Istituto nazionale per la migrazione a Ciudad Juár… -