Messi | 100 gol con la maglia dell' Argentina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : L'ennesima notte da ricordare di Messi: tripletta nel 7-0 a Curaçao e goal numero 100 con l'Argentina ?? - GoalItalia : L'ennesimo traguardo storico di Messi: goal numero 100 (e poi 101 e 102) con l'Argentina ???? - BnAndrea_ : RT @GoalItalia: L'ennesimo traguardo storico di Messi: goal numero 100 (e poi 101 e 102) con l'Argentina ???? - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: ? ???????????????? ? La pulce raggiunge 102 gol segnati con la maglia della sua Nazionale + vittoria contro Curaçao, che fiesta… - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: L'ennesimo traguardo storico di Messi: goal numero 100 (e poi 101 e 102) con l'Argentina ???? -

Lionelha raggiunto un record storico segnando il suo° gol in Argentina grazie alla tripletta nella vittoria per 7 - 0 dei campioni del mondo ...Mattatore Leoche ha segnato tre dei sette gol dei campioni del mondo ai modesti avversari raggiungendo la cifra digol in Nazionale. Il capitano dell'albiceleste ha solo due giocatori ...... la Seleccion travolge Curaçao 7 - 0 a Santiago del Estero e per il fuoriclasse del Psg arriva il gol numerocon la camiseta albiceleste. E' proprioa sbloccare la gara: verticalizzazione ...

Messi supera le 100 reti con l'Argentina grazie a una tripletta nell'amichevole contro Curaçao (7-0) RaiNews

Lionel Messi ha raggiunto un record storico segnando il suo 100° gol in Argentina grazie alla tripletta nella vittoria per 7-0 dei campioni del mondo su Curacao.Grazie Argentina per tutto l'affetto ricevuto in tutti questi giorni. Congratulazioni Leo Messi per aver superato i 100 gol con la nazionale argentina. Più che meritato Capitano . FORZA ARGENTINA!!!" ...