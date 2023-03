Mercato Napoli, allerta per Giuntoli: l’Arsenal torna su Lindstrom (Di mercoledì 29 marzo 2023) I vari campionati dovranno attendere ancora qualche giorno per riprendere il proprio percorso e, nel frattempo, sono le voci di Mercato a tenere banco. Il Napoli di Luciano Spalletti è primissimo in Serie A, mentre i quarti di Champions League si avvicinano. I discorsi che legano il club alla prossima finestra di trasferimenti sono davvero tanti. Dai vari rinnovi ad alcune possibili cessioni, fino ad arrivare a dei nomi molto interessanti in entrata. Cristiano Giuntoli, ds del Napoli @Livephotosport Su Jesper Lindstrom, trequartista classe 2000 di proprietà dell’Eintracht Francoforte, da tempo sulla lista del ds Cristiano Giuntoli, si sarebbe affacciato un club di Premier League. Secondo quanto riportato da Sport 1, l’Arsenal di Mikel Arteta avrebbe rimesso gli ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 29 marzo 2023) I vari campionati dovranno attendere ancora qualche giorno per riprendere il proprio percorso e, nel frattempo, sono le voci dia tenere banco. Ildi Luciano Spalletti è primissimo in Serie A, mentre i quarti di Champions League si avvicinano. I discorsi che legano il club alla prossima finestra di trasferimenti sono davvero tanti. Dai vari rinnovi ad alcune possibili cessioni, fino ad arrivare a dei nomi molto interessanti in entrata. Cristiano, ds del@Livephotosport Su Jesper, trequartista classe 2000 di proprietà dell’Eintracht Francoforte, da tempo sulla lista del ds Cristiano, si sarebbe affacciato un club di Premier League. Secondo quanto riportato da Sport 1,di Mikel Arteta avrebbe rimesso gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#TMW) Sommella, agente e intermediario di mercato: “#Cavani per tre volte ha rifiutato il trasferimento alla… - patriziarutigl1 : RT @rep_napoli: Napoli, la maxi scultura divide: 'Piazza Mercato ci serve per giocare' [di Paolo Popoli] [aggiornamento delle 10:25] https:… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI I risparmi riguarderanno il mercato tutelato: luce giù del 20%, scende an… - Spazio_Napoli : Kim nervoso in Nazionale, svelato il motivo: riguarda il mercato e il Napoli! - napolipiucom : Napoli ritorna Kim, le voci di mercato lo infastidiscono: ecco il motivo dello sfogo #CalcioNapoli #Kim #napoli… -