Mentana | incidente tra due auto e un furgone

(Di mercoledì 29 marzo 2023) , via palombarese interdetta al traffico – Dalle ore 08.30 circa, la Squadra VVF 5/A sta intervenendo presso il Comune diin Via Palombarese altezza strada provinciale Ponte delle Tavole, per un’stradale tra duevetture e un. Una macchina, alimentata a GPL, è stata avvolta completamente dalle fiamme, il conducente dell’è stato estratto dai Vigili del Fuoco e messo a disposizione del 118. Sono tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Il tratto stradale interessato è stato interdetto al traffico veicolare. Polizia Municipale e 118 sul posto per quanto di loro competenza. (Com/Red/ Dire)