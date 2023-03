Meno carne per tutti: questa la rivoluzione. I dati e l’emergenza climatica ce lo impongono (Di mercoledì 29 marzo 2023) di Dante Nicola Faraoni Nel mondo siamo diventati otto miliardi di persone e 70 miliardi gli animali di allevamento che usiamo per alimentarci. Considerando che gli “occidentali” consumano il doppio di carne del resto del mondo, bisogna fare due conti sugli impatti climatici e sull’ambiente che queste nostre abitudini creano e creeranno in futuro. La produzione di carne, latte e uova comporta l’utilizzo dell’83% dei terreni agricoli e di un terzo dell’acqua destinata all’agricoltura. La carne prodotta prevalentemente attraverso allevamenti intensivi è responsabile del 14% dei gas serra emessi dal pianeta. Il disboscamento per creare nuovi pascoli, il gas metano prodotto dalle deiezioni di questi animali contribuiscono per più del 30% all’aumento della produzione di CO2. Nulla di inventato, tutti dati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) di Dante Nicola Faraoni Nel mondo siamo diventati otto miliardi di persone e 70 miliardi gli animali di allevamento che usiamo per alimentarci. Considerando che gli “occidentali” consumano il doppio didel resto del mondo, bisogna fare due conti sugli impatti climatici e sull’ambiente che queste nostre abitudini creano e creeranno in futuro. La produzione di, latte e uova comporta l’utilizzo dell’83% dei terreni agricoli e di un terzo dell’acqua destinata all’agricoltura. Laprodotta prevalentemente attraverso allevamenti intensivi è responsabile del 14% dei gas serra emessi dal pianeta. Il disboscamento per creare nuovi pascoli, il gas metano prodotto dalle deiezioni di questi animali contribuiscono per più del 30% all’aumento della produzione di CO2. Nulla di inventato,...

