Meloni | Solo la democrazia garantisce crescita sostenibile

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2023 "democrazia e crescita economica sono interdipendenti e Solo un sistema democratico può garantire "crescita, giustizia, uguaglianza, legalità. La democrazia porta crescita economica e diffonde prosperità e crescita economica e prosperità rafforzano la democrazia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento in videoconferenza al Summit for Democracy 2023. Summit for Democracy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

