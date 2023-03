Meloni sente Zelensky: "Perseguire pace giusta per l'Ucraina" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Colloquio tra i due leader. Sintonia totale sulla difesa di Kiev, semaforo verde ai dialoghi della conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina del prossimo 26 aprile Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Colloquio tra i due leader. Sintonia totale sulla difesa di Kiev, semaforo verde ai dialoghi della conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'del prossimo 26 aprile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministro Tajani a Bruxelles: 'Il tema è consegnare in fretta le munizioni all'Ucraina. Il governo italiano ha l'… - EmanueleDolce : 'Meloni sente Zelensky e ringrazia l'Italia per il appoggio'. Mentana ormai produce spazzatura anche quando non pa… - danilo_marcelli : @TgLa7 Casomai “meloni sente zelensky CHE ringrazia l’Italia “. Come l’avete scritta è meloni che ringrazia - DossiCarla : RT @ilfoglio_it: Zelensky mostra i tatticismi di Xi e lo mette di fronte alle sue responsabilità. La telefonata con Meloni e gli apprezzame… - silvio_garofalo : RT @ilfoglio_it: Zelensky mostra i tatticismi di Xi e lo mette di fronte alle sue responsabilità. La telefonata con Meloni e gli apprezzame… -