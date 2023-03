Meloni sente Zelensky. Focus sulla conferenza di Roma per la ricostruzione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una “telefonata produttiva”, l’ha definita Volodymyr Zelensky. Oggi il presidente ucraino ha avuto un colloquio con Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Il leader di Kyiv ha spiegato in un tweet che i due hanno discusso “iniziative bilaterali e internazionali”. La nota di Palazzo Chigi offre qualche dettaglio in più: “Zelensky ha manifestato apprezzamento per la prossima conferenza di Roma sulla ricostruzione dell’Ucraina prevista per il 26 aprile, un’occasione importante per rafforzare i rapporti tra le imprese italiane e l’Ucraina”. La visita di un mese fa di Meloni in Ucraina “ha dato un chiaro segnale agli ucraini e al mondo intero che il governo italiano continuerà a fornire all’Ucraina un ampio sostegno”, anche attraverso la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una “telefonata produttiva”, l’ha definita Volodymyr. Oggi il presidente ucraino ha avuto un colloquio con Giorgia, presidente del Consiglio. Il leader di Kyiv ha spiegato in un tweet che i due hanno discusso “iniziative bilaterali e internazionali”. La nota di Palazzo Chigi offre qualche dettaglio in più: “ha manifestato apprezzamento per la prossimadidell’Ucraina prevista per il 26 aprile, un’occasione importante per rafforzare i rapporti tra le imprese italiane e l’Ucraina”. La visita di un mese fa diin Ucraina “ha dato un chiaro segnale agli ucraini e al mondo intero che il governo italiano continuerà a fornire all’Ucraina un ampio sostegno”, anche attraverso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministro Tajani a Bruxelles: 'Il tema è consegnare in fretta le munizioni all'Ucraina. Il governo italiano ha l'… - GiorgiaSalvagn1 : Ucraina, Zelensky sente il premier Meloni: 'Grazie agli amici italiani per il sostegno' | Putin: 'Le sanzioni posso… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Zelensky sente il premier Meloni: 'Grazie agli amici italiani per il sostegno' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UCRAINA - Zelensky sente il premier Meloni: 'Grazie agli amici italiani per il sostegno' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Zelensky sente il premier Meloni: 'Grazie agli amici italiani per il sostegno' -