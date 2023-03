Meloni: presidenzialismo per democrazia più forte e solida (Di mercoledì 29 marzo 2023) "E' necessario assicurare che le istituzioni siano stabili, veloci ed efficienti. Avere istituzioni più stabili, veloci ed efficienti significa essere in grado di avere maggiore affidabilità a livello ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) "E' necessario assicurare che le istituzioni siano stabili, veloci ed efficienti. Avere istituzioni più stabili, veloci ed efficienti significa essere in grado di avere maggiore affidabilità a livello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eppociappo : #ottoemezzo e infatti alla Meloni non sembra piaccia questa costituzione perchè vuol fare il presidenzialismo. Lampante. - leftsnoopy : RT @EugenioCardi: Se mai passasse la riforma presidenzialista tanto cara alla #Meloni ci ritroveremmo così come son messi attualmente in #F… - InfinitoIsacco : RT @AlekosPrete: Da un lato la gestione egemonica e autoritaria del presidenzialismo. Dall’altro la riforma costituzionale per indebolire l… - NaniPuffo : RT @EugenioCardi: Se mai passasse la riforma presidenzialista tanto cara alla #Meloni ci ritroveremmo così come son messi attualmente in #F… - PenelopeVr46 : @LBasemi La.cosa piu pericolosa che può varare quell'invasata della Meloni in overdose da potere, è proprio il presidenzialismo. -