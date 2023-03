Meloni lavora un nuovo decreto flussi per altri 160mila lavoratori stranieri (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le domande presentate al clic day del 27 marzo per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia sono 240mila, il triplo dei quasi 83mila posti previsti dal decreto flussi. Ma la platea degli esclusi, anziché ripetere la domanda, ora potrebbe avere una corsia preferenziale in un nuovo decreto flussi. Il governo starebbe pensando per il triennio 2023-2025 di aprire a 500mila lavoratori, circa 166mila l’anno – scrive Il Sole 24 Ore. Lo hanno chiesto le parti sociali nell’incontro di ieri al ministero del Lavoro, sollecitando una riduzione degli adempimenti burocratici a carico dei datori di lavoro. E lo hanno chiesto le associazioni datoriali, che dovranno comunicare i fabbisogni occupazionali entro il 5 aprile. Per Coldiretti nell’agricoltura mancano ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le domande presentate al clic day del 27 marzo per l’ingresso ditoriin Italia sono 240mila, il triplo dei quasi 83mila posti previsti dal. Ma la platea degli esclusi, anziché ripetere la domanda, ora potrebbe avere una corsia preferenziale in un. Il governo starebbe pensando per il triennio 2023-2025 di aprire a 500milatori, circa 166mila l’anno – scrive Il Sole 24 Ore. Lo hanno chiesto le parti sociali nell’incontro di ieri al ministero del Lavoro, sollecitando una riduzione degli adempimenti burocratici a carico dei datori di lavoro. E lo hanno chiesto le associazioni datoriali, che dovranno comunicare i fabbisogni occupazionali entro il 5 aprile. Per Coldiretti nell’agricoltura mancano ...

