Meloni incontra domani a P.Chigi familiari vittime Rigopiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel pomeriggio di domani, alle 15, la premier Giorgia Meloni incontrerà a Palazzo Chigi una delegazione dei familiari delle vittime tragedia di Rigopiano. La presidente del Consiglio domani mattina ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel pomeriggio di, alle 15, la premier Giorgiaincontrerà a Palazzouna delegazione deidelletragedia di. La presidente del Consigliomattina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Meloni incontra domani a P.Chigi familiari vittime Rigopiano - Valenti07388668 : @Giorgiolaporta Ricordo Salvini in un parossismo di travestimenti. Ha indossato la divisa di tutti, compreso quella… - aperegina61 : RT @La7tv: #ottoemezzo 'Incontra #Macron mentre la Francia va a fuoco... incontra Netanyahu un attimo prima che scoppia la rivoluzione in I… - GiorgiaTarocch1 : RT @La7tv: #ottoemezzo 'Incontra #Macron mentre la Francia va a fuoco... incontra Netanyahu un attimo prima che scoppia la rivoluzione in I… - anna_anybell : RT @La7tv: #ottoemezzo 'Incontra #Macron mentre la Francia va a fuoco... incontra Netanyahu un attimo prima che scoppia la rivoluzione in I… -