(Di mercoledì 29 marzo 2023) Quello del governo è "un programma ambizioso e gli ostacoli per portarlo avanti non mancheranno. Però noi non abbiamo paura. Non ci manca il coraggio, non ci manca la visione, non ci manca il rispetto ...

Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia, in un messaggio per il 75esimo anniversario di Confapi."Perché - aggiunge - i cittadini non ci hanno scelto per mantenere lo status quo, ci ...Pero' noi - ha scandito- non abbiamo paura. Non ci manca il coraggio, non ci manca la visione, non ci manca il rispetto per i cittadini che ci hanno dato il compito di governare questa ......il vostro, senza la dedizione, senza l'umanità, senza i valori che si rischiano di perdere senza il contributo di uomini e donne come voi". Così il presidente del Consiglio, Giorgia, ...

Meloni: al lavoro per rivoluzionare l'Italia, non per status quo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Meloni ha elencato i pilastri principali (la riduzione del ... È per noi sinonimo di posti di lavoro, di ricchezza e benessere. Il nostro lavoro è ispirato a un principio semplice: sono le aziende e ...Noi stiamo lavorando per invertire questa tendenza e per immaginare linee chiare e strategiche di sviluppo" sottolinea Meloni in un passaggio del videomessaggio. "Penso ad esempio - va avanti il ...