Melissa Satta e Matteo Berrettini, allenamenti d'amore a Miami (Di mercoledì 29 marzo 2023) Satta e Berrettini paparazzati a Miami Melissa Satta ha raggiunto Matteo Berrettini a Miami, dove il tennista italiano aveva una competizione importante. La ex velina ha preso il volo per andare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... takingtime_ : Berrettini e Melissa Satta come Justin Timberlake e Jessica Biel come Scamarcio e la Golino, non li concepirò mai. - paranoiamia_ : melissa satta e matteo berrettini ?????? - BananitaMayu : RT @a__lampe: Trovo MOLTO triste che non si riesca a mettere da parte l'argomento Melissa Satta nella crisi di Berrettini. Le due cose non… - ky__jean_ : melissa satta diventa yoko ono, ma questo mi piace particolarmente per il tocco di mitomania da campetto - Robe_Sanna : RT @VinceMartucci: Lo sprint di Sinner conferma che ridurre a Melissa Satta e alla variante “testa” tout court la crisi di Berrettini dimos… -