Mediocredito Centrale, nel 2022 utile di 36,2 mln. Torna la gestione ordinaria del Fondo di Garanzia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mediocredito Centrale chiude il 2022 con un utile di gruppo pari a 36,2 mln. E' quanto emerge dal progetto di bilancio individuale e consolidato approvato dal cda. Il risultato netto consolidato, informa una nota, evidenzia un utile di 37,8 milioni, di cui 36,2 milioni di competenza del Gruppo, rispetto ad una perdita dell'esercizio 2021 pari a -31,7 milioni, di cui -29,4 milioni di competenza del Gruppo. Si tratta del primo anno in utile dalla nascita del Gruppo nell'ottobre 2020. L'utile consolidato riflette l'utile 2022 della Capogruppo MCC, pari a 19,6 milioni (86,5 milioni al 31.12.2021), decurtato della perdita registrata dalla Banca Popolare di Bari, pari a -45,3 milioni (-171 milioni al 31.12.2021) ed incrementato ...

