Medicina | Oms ricorda Carlo Urbani | camice eroe che aiutò a vincere la Sars

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Milano, 29 mar. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della sanità commemora oggi il 20esimo anniversario della morte in un ospedale di Bangkok, Thailandia, del medico e microbiologo italiano, '' che contribuì ala pandemia die ne rimase vittima 'sul campo' il 29 marzo 2003. Quello stesso annofu "il primo a identificare la sindrome respiratoria acuta grave, un'infezione altamente trasmissibile, letale e all'epoca sconosciuta",l'Oms che, proprio per onorarne il ricordo, nel suo periodico briefing per la stampa ospiterà questo pomeriggio Tommaso, figlio di, attivista impegnato sul fronte umanitario....

dopo una lunga esperienza come clinico nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Macerata e un periodo in Cambogia con Medici senza frontiere, è entrato a far parte dell'ufficio Oms in ...Si comincia sabato primo aprile ore 10,30 con l'apertura del Museo Carlo Urbani presso il Comune di Castelplanio, alla presenza, fra gli altri, di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale ...