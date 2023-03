Medicina | Mattarella | ' Urbani simbolo lotta contro Sars | esempio per tutti'

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar (Adnkronos) - "A vent'anni dalla morte, il dottor Carlonon è solo ildellalaè la testimonianza di come il coraggio e la dedizione, anche a costo della propria vita, possano divenireper". Lo dice il presidente della Repubblica Sergionel ventennale della morte di Carlo. "Medico coraggioso, scopritore e vittima egli stesso della “Sindrome respiratoria acuta grave”, la morte vent'anni fa del dottorrappresentò una grave perdita per la comunità scientifica, ma il suo lavoro, le sue scoperte, il suo protocollo internazionale di cura, non solo hanno permesso di salvare migliaia di pazienti, ma hanno continuato ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fusillide : RT @FrancoScarsell2: Un lunghissimo applauso ha accolto il presidente Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Vit… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Un lunghissimo applauso ha accolto il presidente Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Vit… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Un lunghissimo applauso ha accolto il presidente Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Vit… - FrancoScarsell2 : Un lunghissimo applauso ha accolto il presidente Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università… - gionnidotblack : Bassetti sta alla medicina come Mattarella sta alla Costituzione. -

Hanno approfittato della presenza del presidente della Repubblicai sindacati, per ... sono saliti a 750 per il Corso di Laurea Magistrale ine Chirurgia e a 150 per l'International ...... alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio, l'Anno Accademico 2022 - 2023 ... sono saliti a 750 per il Corso di Laurea Magistrale ine Chirurgia e a 150 per l'...MILANO " Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio, il rettore dell'Università Vita - Salute San Raffaele, Enrico Gherlone, ha dichiarato ...Corso di Laurea Magistrale in...

Medicina: Mattarella, 'Urbani simbolo lotta contro Sars, esempio per ... Gazzetta di Reggio

Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ventennale della morte di Carlo ... “Un simbolo di abnegazione e rigore scientifico riconosciuto dalla comunità medica che al suo ...Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il magnifico rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele, prof. Enrico Gherlone, ha inaugurato ufficialmente l’anno Accademico 202 ...