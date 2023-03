Medicina, assalto ai test: “Una domanda al minuto fino al 3 aprile” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le domande per le prove del test di ingresso a Medicina, che si terranno dal 13 al 22, sono già 73mila. Il numero potrebbe aumentare. “Stimiamo si arrivi a 90mila”, dice Giuseppe Forte, direttore del Consorzio di 61 atenei che eroga i Tolc, ovvero i test, a Repubblica. Lo scorso anno gli iscritti furono 65.378. Quest’anno sono molti di più. “Ce l’aspettavamo”. Anche perché quest’anno si parte con largo anticipo rispetto alla maturità e ciascuno avrà quattro possibilità per superarli. Sono moltissimi, infatti, i ragazzi, che in funzione di questa consapevolezza, si iscrivono a prescindere dalla preparazione. “Significativo è il numero di adesioni al quarto anno delle scuole superiori”, dice Salvatore Cuzzocrea, presidente della Conferenza dei rettori (Crui), a Rep. “Aprire al libero accesso significa un costo di 7 miliardi l’anno sul ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le domande per le prove deldi ingresso a, che si terranno dal 13 al 22, sono già 73mila. Il numero potrebbe aumentare. “Stimiamo si arrivi a 90mila”, dice Giuseppe Forte, direttore del Consorzio di 61 atenei che eroga i Tolc, ovvero i, a Repubblica. Lo scorso anno gli iscritti furono 65.378. Quest’anno sono molti di più. “Ce l’aspettavamo”. Anche perché quest’anno si parte con largo anticipo rispetto alla maturità e ciascuno avrà quattro possibilità per superarli. Sono moltissimi, infatti, i ragazzi, che in funzione di questa consapevolezza, si iscrivono a prescindere dalla preparazione. “Significativo è il numero di adesioni al quarto anno delle scuole superiori”, dice Salvatore Cuzzocrea, presidente della Conferenza dei rettori (Crui), a Rep. “Aprire al libero accesso significa un costo di 7 miliardi l’anno sul ...

