Mediaset e Meta siglano un accordo per la tutela dei diritti d’autore (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mediaset, il gruppo di comunicazione italiano guidato da Fedele Confalonieri, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Meta, la società madre di Facebook e Instagram, per la tutela dei diritti d’autore dei contenuti trasmessi sulle sue emittenti. L’accordo mira a contrastare la proliferazione di video “rubati” dalle trasmissioni del Biscione, che vengono condivisi su Facebook e Instagram senza il consenso di Mediaset. Grazie a questa nuova collaborazione, entrambe le aziende si impegnano a rafforzare la lotta contro la pirateria e il furto di contenuti. Secondo quanto reso noto dalle parti, Meta utilizzerà le sue tecnologie avanzate per identificare e rimuovere i video non autorizzati caricati sulle sue piattaforme. Inoltre, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 marzo 2023), il gruppo di comunicazione italiano guidato da Fedele Confalonieri, ha annunciato di aver raggiunto uncon, la società madre di Facebook e Instagram, per ladeidei contenuti trasmessi sulle sue emittenti. L’mira a contrastare la proliferazione di video “rubati” dalle trasmissioni del Biscione, che vengono condivisi su Facebook e Instagram senza il consenso di. Grazie a questa nuova collaborazione, entrambe le aziende si impegnano a rafforzare la lotta contro la pirateria e il furto di contenuti. Secondo quanto reso noto dalle parti,utilizzerà le sue tecnologie avanzate per identificare e rimuovere i video non autorizzati caricati sulle sue piattaforme. Inoltre, ...

