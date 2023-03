Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tra_mon : RT @World24New: No, questo non è un documentario sulla guerra della polizia contro il cartello di Medellin in Colombia. Si tratta di poliz… -

In Colombia botta e rispostaAltetico Nacional e Ind.mentre in Tolima ha superato per 2 - 1 l'Huila. In Costa Rica poker dell'Herediano sul San Carlos mentre nella Liga de Expansion MX ...Un solo successo nei precedentiqueste nazionali per il Lussemburgo ovvero quello del 1961 poi ...00:20 Tolima - Huila 03:30 U. Magdalena - Junior 22:15 Dep. Cali - America De Cali 00:30 ...ONU: nuove violenzebande ad Haiti provocano 187 morti in 11 giorni E dopo che il primo ministro Ariel Henry ha detto di volere mobilitare l'esercito per aiutare la polizia a combattere le bande criminali sempre più ...

Medellin tra tatuaggi e musica: l'arte incontra il rap Novella 2000

Da Durban a Medellin, da Vancouver a Sydney, diverse città in tutto il mondo si stanno “reinventando” per migliorare la vita dei residenti. L'analisi del New York Times ...