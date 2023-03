Mazda CX-60 e-Skyactiv D | la rivincita del diesel | la nostra prova su strada

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Sulle strade della Costa Brava, in Spagna, abbiamo messo allail comportamento della nuovaCX-60 e-e D da 200 CV

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Automoto_it : La nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, nei test di sicurezza Euro NCAP, ha ottenuto le cinque stelle Per saperne di… -

Il sistema multimediale dellaCX - 5 mantiene lo schermo di 10,3", basso e largo. Le funzioni (non molte, in verità...) si controllano tramite la rotella cliccabile e dai pulsanti attorno, ...CX - 5 2023: la gamma motori benzina del SUV giapponese IL 2.5 MHEV OFFRE PIÙ VIVACITÀ GENERALE Al volante della 2.5 e -G con 194 CV, le reazioni dinamiche sono assimilabili, solo ...Efficienza è la parola d'ordine che contraddistingueCX - 60 e -D , la versione diesel del nuovo SUV premium del marchio di Hiroshima. Il motore sei cilindri in linea che spinge la variante a gasolio della nuova ammiraglia giapponese ...

Mazda CX-60 Diesel, 5 cose da sapere sulla e-Skyactiv D FormulaPassion.it

Mazda CX-60 e-Skyactiv D, la prova della versione da 200 CV La CX-60 si è già fatta conoscere dal grande pubblico con la sua versione PHEV, mentre adesso vuole farsi ammirare allo stesso modo con il ...Efficienza è la parola d’ordine che contraddistingue Mazda CX-60 e-Skyactiv D, la versione diesel del nuovo SUV premium del marchio di Hiroshima. Il motore sei cilindri in linea che spinge la variante ...