“Mattino Cinque News”, novità sconvolgenti sulla veggente della Madonna di Trevignano: (Di mercoledì 29 marzo 2023) News tv. “Mattino Cinque News”, novità sconvolgenti sulla veggente della Madonna di Trevignano. Da mesi ormai non si fa altro che parlare della veggente Gisella Cardia e dei suoi dialoghi con la Madonna di Trevignano. C’è chi crede fermamente alle sue parole e chi, invece, ha più di qualche dubbio. Mattino 5 continua ad occuparsi ogni giorno di questa vicenda per poter scoprire la verità. Una ex seguace della Cardia ha deciso di raccontare degli episodi forti che creano non pochi interrogativi. Vediamo nel dettaglio che cos’è emerso durante l’ultima puntata di Mattino 5.



