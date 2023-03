Matteo Berrettini distrutto, dopo l’ennesima sconfitta spunta il “problema dei soldi” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Matteo Berrettini ha incassato l’ennesima sonora sconfitta alla prima partita giocata all’Open di Miami. E ora spunta un problema per il tennista. Il periodo buio di Matteo Berrettini continua e la luce in fondo al tunnel sembra anche essere abbastanza lontana. dopo i recenti risultati negativi da parte del tennista italiano, si sperava in un cambio di marcia nell’importante Open di Miami, ma la scossa non è arrivata. L’italiano infatti, entrato nel tabellone principale grazie alla sua posizione nel ranking ATP, ha perso al primo match in cui è sceso in campo. Matteo Berrettini e il “problema di soldi” (Foto Ansa)Contro l’americano Mackenzie McDonald, di oltre 30 ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 29 marzo 2023)ha incassatosonoraalla prima partita giocata all’Open di Miami. E oraunper il tennista. Il periodo buio dicontinua e la luce in fondo al tunnel sembra anche essere abbastanza lontana.i recenti risultati negativi da parte del tennista italiano, si sperava in un cambio di marcia nell’importante Open di Miami, ma la scossa non è arrivata. L’italiano infatti, entrato nel tabellone principale grazie alla sua posizione nel ranking ATP, ha perso al primo match in cui è sceso in campo.e il “di” (Foto Ansa)Contro l’americano Mackenzie McDonald, di oltre 30 ...

