Mattarella | Il Pnrr aiuterà le Pmi | la coesione sociale e la sicurezza

AGI - "La flessibilità del tessuto delle piccole e medie imprese può trovare efficace supporto nei recenti strumenti di programmazione e riforma offerti nell'ambito della attuazione del Pnrr, con l'opportunità di perseguire una iniziativa economica che contribuisca alla coesione sociale, in armonia con la salute, l'ambiente, la sicurezza, la dignità umana, così come sancito dall'articolo 41 della Costituzione". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della celebrazione del 75esimo anniversario di Confapi. Meloni: "Il governo ha un programma ambizioso" Il governo ha "un programma ambizioso e gli ostacoli per portarlo avanti non mancheranno, ma noi non abbiamo paura, non ci manca il coraggio, la visione e il rispetto per i cittadini". Lo dice ...

