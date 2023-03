Matt Damon attacca Jimmy Kimmel sul red carpet di Air: "È uno str**zo, un essere umano terribile" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Matt Damon ha riacceso la sua esilarante faida di lunga data con Jimmy Kimmel sul Red carpet di Air, affermando che il presentatore è 'un essere umano terribile'. Non c'è alcun dubbio, quella tra Matt Damon e Jimmy Kimmel è una delle "faide" per eccellenza di Hollywood: il finto litigio iniziato per scherzo più di dieci anni fa è ormai divenuto un elaborato scontro continuo e costante che il vincitore dell'Oscar ha deciso di ravvivare di recente sul red carpet di Air, il suo nuovo film diretto dall'amico Ben Affleck. Quando gli è stato chiesto da un giornalista di ET se avesse intenzione di scusarsi con Kimmel, Damon ha deciso di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023)ha riacceso la sua esilarante faida di lunga data consul Reddi Air, affermando che il presentatore è 'un'. Non c'è alcun dubbio, quella traè una delle "faide" per eccellenza di Hollywood: il finto litigio iniziato per scherzo più di dieci anni fa è ormai divenuto un elaborato scontro continuo e costante che il vincitore dell'Oscar ha deciso di ravvivare di recente sul reddi Air, il suo nuovo film diretto dall'amico Ben Affleck. Quando gli è stato chiesto da un giornalista di ET se avesse intenzione di scusarsi conha deciso di ...

