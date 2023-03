**Maternità surrogata: Braga, 'per Pd non è a ordine del giorno'** (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Il tema della maternità surrogata non è all'ordine del giorno, non è nella nostra proposta di legge. Il governo cerca di portarci su questo ma noi siamo concentrati sulla tutela dei diritti dei bambini e delle famiglie arcobaleno". Così la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, a Radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Il tema della maternitànon è all'del, non è nella nostra proposta di legge. Il governo cerca di portarci su questo ma noi siamo concentrati sulla tutela dei diritti dei bambini e delle famiglie arcobaleno". Così la capogruppo Pd alla Camera, Chiara, a Radio Immagina.

Governo: il Times loda 'il buonsenso' di Meloni, la sua popolarità si consolida ... Kington indica peraltro la questione dell'immigrazione; o ancora le posizioni del governo su temi quali i matrimoni omosessuali o "la maternità surrogata". "In un Paese in cui le lune di miele post -... Figli di coppie omogenitoriali, Sala chiede aiuto all'Ue: "Costringa l'Italia a fare chiarezza" Mentre la maternità surrogata è vietata sia per le coppie eterosessuali, come per quelle omosessuali". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala , durante la conferenza stampa sul blocco imposto ... Maternità surrogata, il sindaco di Milano Sala: "La UE costringa il Governo Meloni alla chiarezza" "L' Unione europea deve prendere nelle sue mani la questione della maternità surrogata , perché è molto delicata e non può essere lasciata agli Stati. È fondamentale per noi perché non vedo un modo per risolvere la questione in Italia. La seconda cosa è spingere il ...