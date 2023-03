Masters 1000 Miami | Sonego fuori agli ottavi | Cerundolo vince in rimonta

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Lorenzosaluta ildidi finale. L’azzurroil primo set ma subisce ladi Francisco, che nel turno precedente era riuscito a battere Felix Auger-Aliassime. L’argentino si conferma in ottima forma con una vittoria per 3-6 6-3 6-2 confezionata in due ore e due minuti di gioco. Aè mancata brillantezza nella reazione, quella che invece ha sfoggiato nel primo set.strappa infatti il servizio al quinto game alla prima occasione del match, ma il torinese trova l’immediato controbreak e poi l’allungo alla seconda chance utile per fare suo un primo set che l’ha visto più efficace con la prima (76% di punti vinti contro il 56% ...

Sky Sport ...Lorenzo Sonego si ferma agli ottavi del torneo Atp di Miami, in Florida. Il 27enne torinese n.59 al mondo è stato battuto 3 - 6 6 - 3 6 - 2 sul cemento Usa dal 24enne argentino Francisco Cerundolo, n.31 della classifica Atp e n.25 del ...Jannik Sinner se la vedrà contro Emil Ruusuvuori nei quarti di finale del di Miami 2023 , torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. L'altoatesino è reduce dal quarto turno contro il russo Andrey Rublev, spazzato via agilmente in due set.

Masters 1000 Miami: Sonego subisce la rimonta di Cerundolo LiveTennis.it

Negli ottavi di finale del Master 1000 di Miami Jannik Sinner trionfa contro Andrey Rublev con il punteggio di 6-2, 6-4 in poco più di un'ora di gioco. È un Sinner in formato Grande Slam quello visto ...Lo scorso anno Ruusuvuori buttò via 3 match point nell'incontro di primo turno, perdendo dopo 2 ore e 40 di gioco. L'ultimo precedente, però, risale al Masters 1000 di Montecarlo dell'anno scorso