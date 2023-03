Masters 1000 Miami | Sinner-Ruusuvuori interrotta per pioggia | tutti gli aggiornamenti

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Arriva lanel corso del primo quarto di finale deldi. Il match tra Janniked Emilè stato infatti interrotto all’inizio del secondo set sul punteggio di 6-3 2-0 in favore del numero uno d’Italia. Sin dall’inizio del match le nuvole nere avevano minacciato il gioco sino a quando la minaccia non è diventata realtà. I giocatori in un primo momento sono rimasti in campo, poi sono rientrati negli spogliatoi. Vi terremo aggiornati su tutto quello che accadrà. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI 22.10 – Non si riprenderà a giocare prima delle ore 23 italiane: comunicazione ufficiale 22.08 – Continua a piovere su: non fortissimo, ma sicuramente più di prima. La ripresa non avverrà nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Piove a #Miami, non si riprenderà a giocare prima delle 23 italiane: tutti gli aggiornamenti #Sinner vs #Ruusuvuori… - Moixus1970 : RT @sportface2016: Arriva la pioggia a #Miami! #Sinner vs #Ruusuvuori interrotta sul 6-3 2-0 in favore del numero uno d'Italia: tutti gli a… - sportface2016 : Arriva la pioggia a #Miami! #Sinner vs #Ruusuvuori interrotta sul 6-3 2-0 in favore del numero uno d'Italia: tutti… - Friedkinismo11 : QF di un Masters 1000 sul centrale e sembra di stare ad una veglia funebre. Ci sono tornei meno importanti e molt… - sportface2016 : Primo set in scioltezza per #Sinner! Segui il LIVE della partita con #Ruusuvuori #MiamiOpen -

La vittoria ottenuta ieri a Miami contro Andrey Rublev (6 - 2 6 - 4), con cui il numero uno italiano si è qualificato ai quarti del secondodella stagione - la dodicesima in 35 incontri ...Dopo la convincente vittoria con Rublev negli ottavi, Sinner insegue la terza semifinale in carriera nei. Di fronte ci sarà il finlandese, n. 54 al mondo, battuto quattro volte in carriera dall'azzurro, di cui due proprio sul cemento di Miami. Il match è in diretta dalle 21 su Sky Sport ...MIAMI (USA) - Jannik Sinner non è uno che si accontenta e dopo aver dominato il temibile russo Andrey Rublev (n.7 del mondo) negli ottavi di finale deldi Miami è pronto ora a sfidare il sorprendente Emil Ruusuvuori , 23enne finlandese (n.54 Atp) che ha invece staccato il pass per i quarti contro l'olandese Van De Zandschulp. Il 21enne ...

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 7. In campo Lorenzo Sonego (LIVE) LiveTennis.it

Anche il Masters 1000 di Miami è ormai arrivato alle sue battute finali. Per lei si è concluso molto prima che per altre tenniste in gara, ma non si può dire che la trasferta nel Paese a stelle e ...Chi passa trova il vincente di Alcaraz-Fritz • Sinner sfida il finlandese Ruusuvuori al Master 1000 di Miami. Agli ottavi Jannik ha battuto il russo Rublev (LEGGI la cronaca della partita). • Sinner ...