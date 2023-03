Masters 1000 Miami, Sinner-Ruusuvuori interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Arriva la pioggia nel corso del primo quarto di finale del Masters 1000 di Miami. Il match tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori è stato infatti interrotto all’inizio del secondo set sul punteggio di 6-3 2-0 in favore del numero uno d’Italia. Sin dall’inizio del match le nuvole nere avevano minacciato il gioco sino a quando la minaccia non è diventata realtà. I giocatori in un primo momento sono rimasti in campo, poi sono rientrati negli spogliatoi. Vi terremo aggiornati su tutto quello che accadrà. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI 0.00 – I GIOCATORI RIENTRANO IN CAMPO! 23.58 – Sinner effettua il riscaldamento, a breve rientrerà in campo 23.55 – Magari non sarà mezzanotte spaccata, ma la partita dovrebbe riprendere a breve 23.50 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Arriva lanel corso del primo quarto di finale deldi. Il match tra Janniked Emilè stato infatti interrotto all’inizio del secondo set sul punteggio di 6-3 2-0 in favore del numero uno d’Italia. Sin dall’inizio del match le nuvole nere avevano minacciato il gioco sino a quando la minaccia non è diventata realtà. I giocatori in un primo momento sono rimasti in campo, poi sono rientrati negli spogliatoi. Vi terremo aggiornati su tutto quello che accadrà. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI 0.00 – I GIOCATORI RIENTRANO IN CAMPO! 23.58 –effettua il riscaldamento, a breve rientrerà in campo 23.55 – Magari non sarà mezzanotte spaccata, ma la partita dovrebbe riprendere a breve 23.50 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Riprende la partita! Segui il live del quarto di finale tra #Sinner e #Ruusuvuori #MiamiOpen - sportface2016 : Ci siamo! A breve, pioggia permettendo, nuovamente in campo #Sinner e #Ruusuvuori #MiamiOpen - sportface2016 : Il campo è quasi asciutto: tutti gli aggiornamenti #Sinner #MiamiOpen - sportface2016 : Stanno asciugando il campo, ce la faranno entro mezzanotte? Tutti gli aggiornamenti #Sinner #Ruusuvuori #MiamiOpen - sportface2016 : Inservienti in campo per cominciare le operazioni: ma sullo sfondo le nuvole nere sono minacciose #Sinner… -

Camila Giorgi, grinta e sex appeal: in versione selvaggia spopola sul web Camila Giorgi torna a sfoggiare sui social network un capo animalier: così la tennista di Macerata ha fatto breccia nel cuore dei fan. Anche il Masters 1000 di Miami è ormai arrivato alle sue battute finali. Per lei si è concluso molto prima che per altre tenniste in gara, ma non si può dire che la trasferta nel Paese a stelle e strisce sia ... Masters 1000 Miami, Sinner - Ruusuvuori interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti Arriva la pioggia nel corso del primo quarto di finale del Masters 1000 di Miami . Il match tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori è stato infatti interrotto all'inizio del secondo set sul punteggio di 6 - 3 2 - 0 in favore del numero uno d'Italia. Sin dall'... Il nuovo Sinner travolge Rublev La vittoria ottenuta ieri a Miami contro Andrey Rublev (6 - 2 6 - 4), con cui il numero uno italiano si è qualificato ai quarti del secondo Masters 1000 della stagione - la dodicesima in 35 incontri ... Camila Giorgi torna a sfoggiare sui social network un capo animalier: così la tennista di Macerata ha fatto breccia nel cuore dei fan. Anche ildi Miami è ormai arrivato alle sue battute finali. Per lei si è concluso molto prima che per altre tenniste in gara, ma non si può dire che la trasferta nel Paese a stelle e strisce sia ...Arriva la pioggia nel corso del primo quarto di finale deldi Miami . Il match tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori è stato infatti interrotto all'inizio del secondo set sul punteggio di 6 - 3 2 - 0 in favore del numero uno d'Italia. Sin dall'...La vittoria ottenuta ieri a Miami contro Andrey Rublev (6 - 2 6 - 4), con cui il numero uno italiano si è qualificato ai quarti del secondodella stagione - la dodicesima in 35 incontri ... Masters 1000 Miami: Sonego subisce la rimonta di Cerundolo LiveTennis.it Sinner annichilisce Rublev in due set: è nei quarti dell’Atp di Miami Miami, 28 marzo 2023 - Per la terza volta nella propria carriera, Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Lo fa sconfiggendo nettamente il russo Andrej Rublev, che si ... Miami Open, impresa di Sonego: batte Tiafoe e vola agli ottavi. Oggi Sinner-Rublev Miami, 28 marzo 2023 - Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese, numero 59 al mondo, ha battuto 6-3 6-4 il 25enne statunitense ... Miami, 28 marzo 2023 - Per la terza volta nella propria carriera, Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Lo fa sconfiggendo nettamente il russo Andrej Rublev, che si ...Miami, 28 marzo 2023 - Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese, numero 59 al mondo, ha battuto 6-3 6-4 il 25enne statunitense ...