Masters 1000 Miami, Medvedev vola ai quarti: battuto Halys in due set (Di mercoledì 29 marzo 2023) Continua la marcia di Daniil Medvedev al Masters 1000 di Miami. Il russo, numero 5 al mondo, batte il francese Quentin Halys 6-4 6-2 in un'ora e undici minuti di gioco. Sul cemento statunitense, il moscovita sfoggia una prova lucida e solida, con zero palle break concesse in tutto il match. Al quinto game del primo set arriva il primo break che indirizza la frazione. Nel secondo set, non c'è la reazione di Halys, numero 79 al mondo e fresco di vittoria sul padrone di casa McDonald. Medvedev alza ulteriormente il livello, con più efficacia con la prima grazie all'86% di punti vinti. Alla seconda chance, Medvedev strappa subito il servizio in apertura e conferma il break di vantaggio fino al bis sull'1-3. Halys non riesce a dare uno ...

Miami Open: Sonego si ferma agli ottavi, Sinner vuole ancora Alcaraz Niente da fare. Lorenzo Sonego lotta ma si deve arrendere a Francisco Cerundolo, dicendo addio al sogno di raggiungere Jannik Sinner ai quarti del Masters 1000 di Miami.

Tennis, Atp Masters Miami: l'azzurro Sonego si ferma agli ottavi Lorenzo Sonego si ferma agli ottavi del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese n.59 al mondo è stato battuto 3-6 6-3 6-2 sul cemento Usa dal 24enne argentino Francisco Cerundolo, n.31 della classifica Atp e n.25 del seeding.

ATP Miami, Sinner batte Rublev in due set e vola ai quarti di finale Negli ottavi di finale del Master 1000 di Miami Jannik Sinner trionfa contro Andrey Rublev con il punteggio di 6-2, 6-4 in poco più di un'ora di gioco.