Marsiglia vs Montpellier HSC – probabili formazioni e ultime notizie

Il Marsiglia ospita il Montpellier HSC allo Stade Velodrome nel ritorno del calcio francese questo venerdì 31 marzo. Dopo che i risultati sono andati a loro favore prima della pausa internazionale, il Marsiglia cercherà di continuare la più improbabile delle sfide al titolo. Il calcio di inizio di Marsiglia vs Montpellier HSC è previsto alle 21 Anteprima della partita Marsiglia vs Montpellier HSC a che punto sono le due squadre Marsiglia Il Marsiglia arriva al weekend con sette punti di distacco dai grandi rivali del Paris Saint-Germain, ma i parigini sono stati tutt'altro che costanti nella corsa alla vetta. Con una vittoria in trasferta contro un Reims che non perdeva da 19 partite, il Marsiglia ha ...

