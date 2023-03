Marquez dovrà scontare lo stesso la penalizzazione, anche se salta il Gp d’Argentina (El Paìs) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Oggi El Paìs ricorda che Marc Marquez dovrà rispettare la sanzione imposta dai commissari della Federazione per aver provocato un incidente al Moto Gp del Portogallo. Poiché Marquez salterà il Gp d’Argentina (si è operato alla mano dopo la frattura al pollice riportata proprio nell’incidente da lui provocato), qualcuno aveva messo in dubbio che la penalità fosse riferita a quel gran premio. Invece no, Marquez sconterà la penalità alla prima gara che correrà quando rientrerà in pista. El Paìs ricorda che la penalità è di due giri lunghi, il che comporta la perdita di circa due secondi a giro. E che l’ambiente del team e del pilota stesso pensava che la sanzione non potesse essere applicata anche ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Oggi Elricorda che Marcrispettare la sanzione imposta dai commissari della Federazione per aver provocato un incidente al Moto Gp del Portogallo. Poichésalterà il Gp(si è operato alla mano dopo la frattura al pollice riportata proprio nell’incidente da lui provocato), qualcuno aveva messo in dubbio che la penalità fosse riferita a quel gran premio. Invece no,sconterà la penalità alla prima gara che correrà quando rientrerà in pista. Elricorda che la penalità è di due giri lunghi, il che comporta la perdita di circa due secondi a giro. E che l’ambiente del team e del pilotapensava che la sanzione non potesse essere applicata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Marquez dovrà scontare lo stesso la penalizzazione, anche se salta il Gp d’Argentina (El Paìs) La Honda sperava di… - FTraiettoria : Con un comunicato pubblicato nella giornata di ieri, la FIM ha voluto chiarire un aspetto della penalità comminata… - DanieleFassina : RT @P300it: MotoGP | Marc Márquez dovrà scontare il doppio Long Lap Penalty alla prima gara in cui tornerà in pista ? di Alessandro Secchi… - P300it : MotoGP | Marc Márquez dovrà scontare il doppio Long Lap Penalty alla prima gara in cui tornerà in pista ? di Aless… - IAA_motogp_meme : il FIM MotoGP™ Stewards Panel ha fatto chiarezza sulla penalità di Marquez: i due llp dovrà scontarli alla prima ga… -

Marquez, Team RNF: 'Sanzioni siano più severe' - FormulaPassion ... dovrà scontare la penalità inflitta dalla FIM , equivalente a un doppio long lap da scontare in ...un episodio tanto pericoloso per l'incolumità dei piloti quanto grave per lo stile di guida di Marquez,... Infortunio Bastianini: niente intervento, il rientro ad Austin è possibile Enea dovrà restare immobilizzato e poi cominciare la sua riabilitazione a partire da lunedì con l'... VEDI ANCHE Long Lap Penalty, la FIM chiarisce: Marquez sconterà la sanzione al prossimo GP in cui ... Bastianini: 'Austin Ci spero, ma deve valerne la pena' - FormulaPassion ... il quale non dovrà per forza sottoporsi a un'operazione chirurgica alla scapola destra fratturata ... e il ducatista non vuole ripetere l'errore fatto da Marc Marquez nel 2020, e che lo spagnolo ha ... ...scontare la penalità inflitta dalla FIM , equivalente a un doppio long lap da scontare in ...un episodio tanto pericoloso per l'incolumità dei piloti quanto grave per lo stile di guida di,...Enearestare immobilizzato e poi cominciare la sua riabilitazione a partire da lunedì con l'... VEDI ANCHE Long Lap Penalty, la FIM chiarisce:sconterà la sanzione al prossimo GP in cui ...... il quale nonper forza sottoporsi a un'operazione chirurgica alla scapola destra fratturata ... e il ducatista non vuole ripetere l'errore fatto da Marcnel 2020, e che lo spagnolo ha ... MotoGP | Marc Márquez dovrà scontare il doppio Long Lap Penalty ... P300.it | Motorsport Media